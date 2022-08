NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Covestro-Aktien nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Kennziffern verdeutlichten das schwierige Umfeld, in dem sich der Kunststoffkonzern derzeit befindet, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Aufgrund der hohen Energiepreise mache Covestro derzeit in einigen Werken Verluste./edh/ag



