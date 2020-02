HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Covestro nach Jahreszahlen für 2019 von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schwache Jahreszahlen des Kunststoffkonzerns. Erleichterung sei es am Markt aber gewertet worden, dass die vom Unternehmen gesteckten Ziele erfüllt wurden. Allerdings habe die Aussicht auf ein in diesem Jahr verhaltenes Mengenwachstum und einen weiteren Ergebnisrückgang auch keine Begeisterung hervorgerufen./tih/ajx



