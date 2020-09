HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Covestro nach der Ankündigung einer Übernahme von 34 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Erstmals seit der Bayer-Abspaltung und der Aufnahme der Börsennotierung führe der Kunststoffkonzern nun mit dem Kauf des Geschäftsbereichs Beschichtungsharze (Resins & Functional Materials) des niederländischen Konzerns DSM eine Milliarden-Übernahme durch, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Strategisch sei die Transaktion durchaus sinnvoll und der Kaufpreis erscheine angemessen. Die negative Reaktion an der Börse auf die Übernahme-Meldung hält Strauß für stark übertrieben, wenngleich die Aussicht auf eine Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung des Vorhabens belasten dürfte. Da sich auch das laufende Geschäft schneller als erwartet vom Corona-bedingten Einbruch zu erholen scheine, habe er das Kursziel erhöht./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 10:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 10:51 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.