FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier passte sein Bewertungsmodell für den Kunststoffkonzern an die Verwässerung durch die jüngste Übernahme eines DSM-Geschäftsbereichs an. Eine Übernahme von Covestro selbst hält er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zumindest vorerst für unwahrscheinlich./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 08:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2020 / 08:50 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.