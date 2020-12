FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro nach Anhebung der Unternehmensziele von 44 auf 50 Euro erhöht, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier hob daraufhin seine Schätzungen für den Kunststoffkonzern ebenfalls an. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, stehen seine Anpassungen auch im Zusammenhang mit der Aussicht, dass zeitnah Impfstoffe gegen das Coronavirus verfügbar sein werden./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 09:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 10:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.