FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro nach Eckdaten für 2022 von 37 auf 41 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Resultate des Kunststoffkonzerns hätten zwar unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Tiefpunkt könnte jedoch bereits erreicht sein. Denn die Erdgaspreise in Europa seien in letzter Zeit deutlich gesunken. Das bedeute, dass die europäischen Chemiemärkte von Covestro nicht mehr durch Chemieexporte aus Niedrigkosten-Gasländern wie den USA oder Saudi-Arabien bedroht seien./la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 15:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 16:04 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.