NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach reduzierten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Auf Basis des verdüsterten Ausblicks des Kunststoffkonzerns notiere die Aktie mit einem erheblichen Bewertungsabschlag zu den Wettbewerber-Papieren und den historischen Durchschnittswerten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Da die Volumen- und Nachfragedynamik negativ und die Aussichten für die Energiekosten mit großer Unsicherheit behaftet seien, dürfte dieser Abschlag bestehen bleiben./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 12:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 12:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.