NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die einzelnen Sparten des Kunststoffkonzerns hätten sich wie erwartet oder besser entwickelt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Da die wichtigsten Eckdaten bereits bekannt gewesen seien, rechne er mit einer kurzfristig gedämpften Kursreaktion. Covestro hatte vergangenen Wochen wegen hoher Gaspreise und trüberer Konjunkturaussichten die Jahresziele gesenkt./edh/mis



