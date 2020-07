NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Die Resultate des Kunststoff-Spezialisten hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten größtenteils entsprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil schwankten die wöchentlichen Absatzmengen in wichtigen Märkten zwar immer noch recht deutlich, allerdings sehe das Unternehmen für den Monat Juli gewisse weitere Verbesserungen bei der Entwicklung der globalen durchschnittlichen Absatzmengen./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 06:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 06:51 / BST



