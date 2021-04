Covestro Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro von 65 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Counihan erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) vor allem für 2021, aber auch für die Jahre danach. Dies sieht er im Zusammenhang mit der Entwicklung der Geschäfte mit Polycarbonaten und Polyurethanen. Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung sei allerdings unklar. Derweil werde die Aktie mit einem höheren Sektorabschlag bewertet als in der Vergangenheit üblich./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 16:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.