ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro vor Zahlen zum dritten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem operativen Ergebnis (Ebitda), das den Konsens um neun Prozent verfehlen dürfte. Für 2022 kürzte er nochmals seine Ebitda-Schätzung, für 2023 und 2024 beließ er diese jedoch unverändert in Erwartung einer Besserung und Währungs-Rückenwind./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 12:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 12:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.