ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Geoff Haire am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Die Profitabilität verbessere sich. Er hob seine operative Ergebnisprognose an und liegt nun 18 Prozent über dem Konsens./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 07:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / 07:09 / GMT



