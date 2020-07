ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wolle man auf eine zyklische Erholung des europäischen Chemiesektors setzen, dann seien Covestro-Aktien das günstigste Vehikel, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die niedrige Bewertung untermauere die Gewinndynamik und den Free Cashflow./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 15:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



