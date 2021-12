LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro nach der gut verlaufenen Saison der Quartalsberichte im Chemiesektor von 70 auf 71 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Overweight", nachdem er seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Kunststoffkonzerns in den Jahren 2021 und 2022 etwas anhob./tih/zb



