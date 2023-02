MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro von "Buy" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 41 auf 44 Euro angehoben. Er sei mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf immer noch vorsichtig optimistisch für den Chemiesektor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte insbesondere für die Anbieter von Spezialchemikalien. Gleichwohl empfehle er Anlegern, nach der starken Kursentwicklung einiger Unternehmen Gewinne mitzunehmen. Dies gelte zum Beispiel für die Aktie von Covestro./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 15:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





