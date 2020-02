HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Covestro von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 32 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray erwartet für den Kunststoffkonzern eine kritische Situation am Markt für Polycarbonat, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Er passte seine Schätzungen für das Kernprodukt an bevorstehende Kapazitätserweiterungen in China an. Die Auslastung der Branche dürfte dadurch sinken./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.