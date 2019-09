NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Covestro von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 40 Euro gesenkt. Der Markt sei mit Blick auf das Geschäft mit Polycarbonat-Kunststoffen noch nicht skeptisch genug, schrieb Analyst Jean-Baptiste Rolland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt hält er die Papiere des Kunststoffkonzerns aktuell für überbewertet, da die Gewinnentwicklung die Talsohle noch nicht durchschritten habe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 11:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.