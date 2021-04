Credit Suisse (CS) buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Die gestärkte Kapitalposition könne das Geschäft im Vermögensmanagement steigern und sorge zudem für einen Puffer bei möglichem regulatorischen Gegenwind, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Preis dafür sei aber eine höhere Aktienanzahl./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 06:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.