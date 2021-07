FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Credit Suisse vor Zahlen von 12 auf 11 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bereich Vermögensverwaltung der Schweizer Bank entwickele sich zwar gut, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zu Julius Bär und UBS laufe es bei Credit Suisse aber weniger gut. Diese Diskrepanz sollte nicht nur im zweiten Quartal, sondern auch im zweiten Halbjahr anhalten./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 06:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.