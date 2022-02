HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 11,00 auf 10,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwachen Schlussquartals 2021 und des angehobenen Kostenausblicks auf 2022 sei es ermutigend, dass die Führung der Bank nun eine positive Geschäftsdynamik sehe, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie biete weiter ein gutes Chance-Risiko-Profil./gl/jha/



