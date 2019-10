NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Credit Suisse von 14 auf 13 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analystin Magdalena Stoklosa kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für das Finanzhaus im Jahr 2020, wenngleich sie diese für 2021 etwas anhob. Die Geschäftsdynamik bei der Credit Suisse sei zwar vergleichsweise stark, die Bewertung der Aktie sollte aber auch nicht ignoriert werden./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.