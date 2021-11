FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Credit Suisse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 11 Franken belassen. Die neue Strategie der Schweizer Großbank zeige in die richtige Richtung, der Weg dahin sei aber lang, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäftsziele für 2024 seien ambitioniert und basierten auf einem nur schwer zu realisierenden starken Ertragswachstum. Zudem dürften die Wachstumsinvestitionen auf der Profitabilität lasten. Da die Aktie bereits nahe an seinem Kursziel liege, sei die Bewertung nicht mehr sehr attraktiv./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 23:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.