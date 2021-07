NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,70 Franken belassen. Es sei noch zu früh für ein Strategie-Update unter dem neuen Chef der Schweizer Bank, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit erst zum Jahresende hin. Kurzfristig dürften die Belastungen durch die Pleiten des Hedgefonds Archegos und der Greensill-Bank anhalten. Abouhossein senkte die Ertrags- und Ergebnisschätzungen (EPS) für die Schweizer etwas./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 19:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.