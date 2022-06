ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse nach dem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Markt dürfte auf die Ankündigung eines erneuten Verlusts im Quartal negativ reagieren, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Möglichkeiten der Schweizer Bank gegenzusteuern, seien unter anderem angesichts des knappen Kapitals und hoher, unflexibler Kosten jedoch begrenzt. Dabei sei das Investmentbanking kapitalintensiv, unausgewogen und stehe vielen Risiken gegenüber./tav/jha/



