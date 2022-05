NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse von 6,60 auf 6,80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Schweizer Banken seine Bewertungsmodelle. Er arbeitete seine Annahmen über Zinsanhebungen in den USA, der Eurozone und der Schweiz ein sowie damit verbundene höhere Kosten und Rückstellungen für Kreditausfälle. Für die Credit Suisse senkte er seine Ergebnisschätzung je Aktie im laufenden Jahr, hob sie zugleich aber für die folgenden zwei Jahre an./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 18:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.