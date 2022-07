LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse von 5,50 auf 5 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Vermögensmanagement der schweizerischen Kreditinstitute dürfte auf absehbare Zeit enttäuschen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet generell mit negativem operativem Schwung - und blickt dabei noch vorsichtiger auf UBS. Sein am wenigsten bevorzugter Wert bleibt aber Credit Suisse. Bei letzterem Institut drohe binnen 18 Monaten eine Kapitalerhöhung./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 15:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.