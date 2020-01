NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH vor Zahlen von 38,50 auf 40,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet mit einem robusten Ausblick des irischen Baukonzerns für das Infrastrukturgeschäft in den USA. Vom Programm zur Margensteigerung dürfte das Wachstum aus eigener Kraft profitieren, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 16:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.