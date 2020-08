ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH PLC nach Zahlen von 2900 auf 3230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffhersteller habe gezeigt, dass er auch in schwierigen Zeiten erfolgreich sein könne, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei noch immer attraktiv./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 00:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2020 / 00:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.