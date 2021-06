NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für CRH Plc vor den Ende August erwarteten Halbjahreszahlen von 4549 auf 4449 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zementhersteller sei im Rahmen der Berichtssaison eher spät dran und so dürften Konkurrenten mit ihren Zahlen und Ausblicken zuvor Duftmarken setzen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Sie erwartet den operativen Gewinn (Ebitda) im ersten Halbjahr am oberen Ende der Konsensschätzungen. Das derzeit auslaufende Aktienrückkaufprogramm könnte im zweiten Halbjahr neu aufgelegt werden./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 16:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 19:00 / ET



