ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH auf "Buy" belassen und zugleich das in britischer Währung ausgewiesene Kursziel leicht von 4330 auf 4425 Pence angehoben. Derzeit seien keine Anzeichen für einen Abschwung erkennbar und die Handelsbedingungen beim irischen Baustoffe-Konzern seien nach wie vor robust, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber, dass die Margen stiegen./ck/jha/



