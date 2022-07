NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH von 54,80 auf 50,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie aus einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie hervorgeht, liegt Analystin Glynis Johnson mit ihren Schätzungen für Baustoffhersteller nun um durchschnittlich sieben Prozent unter den Markterwartungen. Die Kurse dürften weiter stärker schwanken, die jüngsten Kursschwächen böten aber interessante Einstiegsgelegenheiten mit Blick auf das längerfristige Wachstum. CRH zählt zu ihren zentralen Kaufempfehlungen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 14:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.