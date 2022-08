NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 50,30 Euro belassen. Die Markterwartungen für den Baustoffhersteller spiegelten noch nicht die neuen Jahresziele wider, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie selbst habe bereits nach dem ersten Halbjahr ihre Annahmen angehoben. Zudem scheine der Konsens derzeit noch einen Rückgang für Infrastrukturprojekte einzupreisen. Hier könnte aber der Nachrichtenfluss zu öffentlich geförderten Projekten die Investoren vom künftigen Wachstum in den USA überzeugen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 15:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 19:01 / ET



