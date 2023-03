NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CRH nach Jahreszahlen des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 51,60 Euro belassen. Die angekündigte Verlegung der Hauptnotierung (Primärlisting) der Aktie von Europa in die USA überschatte die überraschend gute Ergebnisentwicklung und die Ausweitung der Aktienrückkäufe, schrieb Analystin Glynis Johnson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Eine US-Primärnotierung allein dürfte nicht reichen, um zum doppelt so hohen Bewertungsniveau der US-Konkurrenten aufzuschließen./gl/edh/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 03:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 03:36 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.