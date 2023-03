NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH nach Jahreszahlen von 51,60 auf 60,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe beim operativen Ergebnis die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das größte Interesse aber habe die Absicht geweckt, dass CRH seine Hauptnotierung in die USA verlagern wolle. Daher habe sie angesichts der Bewertungen der US-Konkurrenten ihr Kursziel angehoben./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 18:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 18:16 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.