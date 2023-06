NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH nach der Entscheidung für einen Umzug des Hauptlistings nach New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson sieht darin einen wichtigen Treiber, damit die Aktien des Zementkonzerns zur Bewertung der US-Konkurrenten aufholen, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Sie rechnet aber damit, dass es durch mögliche Indexanpassungen zu kurzfristigen Belastungen für den Kurs kommen könnte./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 15:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 15:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.