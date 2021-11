ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für CRH nach Quartalszahlen von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der irische Hersteller von Baustoffen habe eine starke operative Geschäftsentwicklung im dritten Jahresviertel erlebt, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2022 erscheine zudem positiv und werde unterstützt durch die Öffentliche Hand, die Infrastruktur-Investitionen sowohl in Europa als auch in den USA anstoße./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 04:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



