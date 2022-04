ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zunehmende Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges, anhaltende Lieferkettenrestriktionen und steigender Kostendruck dürften das Volumenwachstum in Europa in den kommenden Monaten wohl weiter bremsen, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Zementbranche. CRH ist aber sein "Top Pick" ebenso wie Holcim./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:47 / UTC





