ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für CRH von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Baustoffhersteller sei auf Kurs, um das diesjährige Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) von 5,5 Milliarden Dollar zu erreichen, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Zuversicht schaue man auf 2023 und danach. Der Experte senkte gleichwohl seine Schätzungen aufgrund des Gegenwindes von der Währungsseite und höherer Zinskosten./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 21:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.