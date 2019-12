NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH von 32,60 auf 39,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für europäische Baustoffkonzerne für 2020 sei insgesamt weiterhin eher positiv, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem herausragenden Jahr 2019 sollten Anleger nun aber selektiver innerhalb des Sektors vorgehen. Sie bevorzugt Aktien von Unternehmen mit höherem Selbsthilfepotenzial, niedrigen Markterwartungen und einer immer noch attraktiven Bewertung wie ihren "Top Pick" LafargeHolcim./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 21:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 00:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.