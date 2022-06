NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analystin Elodie Rall beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, inwieweit eine Rezession die Aktienkurse der europäischen Baustoffkonzerne beeinträchtigen könnte oder dies bereits tut. Die aktuellen Bewertungen spiegelten einen durchschnittlichen Rückgang der operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2023 um 39 Prozent wider. Bei CRH preise der Kursrückgang im Vergleich zu ihren Annahmen noch das positivste Szenario ein. Die Iren seien dem Gegenwind durch die Dekarbonisierung am wenigsten ausgesetzt und könnten eine extrem starke Bilanz vorweisen. Dies ermögliche großzügige Mittelauschüttungen an die Aktionäre sowie wertsteigernde Zukäufe./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.