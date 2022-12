NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der europäischen Baustoffindustrie bestehe zwar Spielraum für eine positive Preis-/Kostenspanne im ersten Halbjahr 2023, aber die entscheidende Frage sei, ob diese Spanne in einem sich verschlechternden Mengenumfeld positiv bleiben könne, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie zieht Sektorwerte vor, die eine gute Bewertung und geringere Ertragsrisiken aufweisen. Zusammen mit Saint-Gobain, ihr "Top Pick", sei CRH ihre einzige "Overweight"-Empfehlung in der Branche, hob sie hervor./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 23:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:15 / GMT



