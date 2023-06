NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analystin Elodie Rall verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf die mittelfristig verbesserten Aussichten der Baustoffhersteller. Bei CRH sieht Rall zunehmenden Rückenwind durch die Besteuerung in den USA sowie das dort geplante Listing der Aktie und bleibt bei ihrem "Overweight"-Votum, während sie Holcim weiter mit "Neutral" einstuft. Heidelberg Materials habe derweil die ehrgeizigsten Dekarbonisierungsziele und sollte am stärksten von verbesserten Geschäftsbedingungen profitieren, begründete sie die Hochstufung auf "Overweight". Ihre Schätzungen für 2023 lägen acht Prozent über dem Marktkonsens./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.