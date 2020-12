FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cropenergies nach gekappter Jahresprognose von 15,00 auf 14,25 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Kaufen" belassen. Der Ethanolhersteller habe seinen im September deutlich angehobenen Ausblick bereits mit einem Warnhinweis wegen einer möglichen zweiten Viruswelle versehen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Situation sei nun eingetreten und somit seien auch die Zielsenkungen "nicht gänzlich unerwartet". Er rechnet damit, dass auch das erste Quartal noch in Mitleidenschaft gezogen sein dürfte./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 08:59 / MEZ

