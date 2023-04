FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cropenergies nach Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr von 16,00 auf 16,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus konstatierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine gewissermaßen ungerechtfertigte Enttäuschung über die "erwartbare 'Zahlen-Normalisierung' 2023/24" im Vergleich zum vorangegangenen Ausnahmejahr. Dies verstelle den Blick "auf den in den vergangenen zwölf Monaten klarer gewordenen Zukunftsfahrplan" des Biospritherstellers./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 16:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 16:48 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.