MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Aussagen zum laufenden Jahr auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wie üblich zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr habe das Unternehmen einen vorsichtigen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das vergangene Jahr sei mit Blick auf den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sehr erfolgreich für den Ticketvermarkter und Eventveranstalter verlaufen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 08:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



