CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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16.11.2026 09:45:08

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hält es für möglich, dass der Veranstalter am Kapitalmarkttag am 20. November die bisher vorsichtigen Jahresziele anhebt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht schrieb. Die Anlaufkosten für den Unipol Dome in Mailand ließen eine positive Überraschung aber im Ungewissen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,70 € 		Abst. Kursziel*:
70,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,68%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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