NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Veranstalter und Ticketverkäufer habe sehr stark abgeschnitten und vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie erwartet habe es noch keinen Ausblick auf 2022 gegeben, da die Geschäftsentwicklung angesichts der sich immer wieder verändernden Corona-Lage schwer vorherzusagen sei./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 03:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 03:06 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.