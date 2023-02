HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen zum vierten Quartal von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter haben die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr räumte der Experte dem Unternehmen weit höhere Konsensschätzungen ein. Trotz merklich höherer Gewinne seien die Aktien mit einem Abschlag von zehn Prozent bewertet in Relation zur Bewertung vor der Corona-Pandemie./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.