FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach der Ankündigung der Planung und Errichtung einer Multifunktionshalle in Mailand auf "Halten" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Der Veranstalter und Tickethändler verfüge u?ber eine hohe Expertise beim Management internationaler Spielstätten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Projekt in Italien hält der Experte deswegen für vielversprechend./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 16:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 16:47 / MESZ



