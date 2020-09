FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Weg in Richtung einer Erholung werde für den Konzertveranstalter und Ticketvermarkter weiter schwierig bleiben, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe zwar bereits etwas Licht am Ende des Tunnels, doch das Geschäft dürfte noch viele weitere Monate erratisch bleiben und die Sicht bezüglich einer künftigen Erholung bleibe schlecht./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.